Минобороны Белоруссии начало патрулирование границ истребителями

Минск, 18 августа. Белоруссия начала патрулирование государственных границ истребителями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

«18 августа в соответствии с планом подготовки вооруженных сил будут выполняться плановые полеты авиации Ан-26 50 САБ, Як-130 116 ШАБ, Су-30СМ 61 ИАБ в рамках охраны государственной границы в воздушном пространстве», — говорится в сообщении.

Во время полетов пилоты отработают совместные действия в составе пар самолетов. Помимо истребителей, в подготовке задействованы зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла», пишет «Утро.ру». Учения пройдут на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 15 минутах от границ республики находятся танки и самолеты НАТО. По словам белорусского лидера, войска Североатлантического альянса «лязгают гусеницами у ворот» Белоруссии.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей подтвердил обоснованность опасений Лукашенко. По его словам, некоторые западные страны нетерпеливо «потирают руки», желая поучаствовать в событиях на территории Белоруссии.