Топалов попал в ДТП и напугал поклонников

Москва, 18 августа. Бывший участник группы Smash и супруг телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов попал в аварию. Об этом он написал в Instagram.

ДТП произошло утром 18 августа, при этом Топалов не уточнил, в каком городе была авария. Певец отреагировал на происшествие философски. Он пожелал своим поклонникам спокойствия и терпения.

«Жизнь — интересная штука.С годами начинаешь проще всё воспринимать», — написал музыкант.

Поклонников напугала новость про ДТП Топалова. Они пожелали ему здоровья и долгой жизни.

«Как говорит наш батюшка, не летите по дороге быстрее ангела-хранителя», — посоветовал подписчик. «Главное, что все обошлось! Влад, будьте бдительны и осторожны на дорогах! Надеюсь, вы не пострадали и все с вами хорошо!» — выразил надежду другой поклонник. «Влад, все хорошо, я надеюсь? Берите семью и на отдых, хоть в Турцию! Вам нужна перезагрузка!» — пожелала поклонница.

В октябре 2020 года Топалову исполнится 35 лет. Продюсированием певца первое время занимался его отец Михаил Топалов. Влад был участником ансамбля «Непоседы» и дуэта Smash. Последний был очень успешным, но существовал недолго. Коллектив распался из-за ухода второго певца — Сергея Лазарева.

СМИ часто сравнивают музыкальную карьеру Лазарева и Топалова. Критики считают, что Лазарев очень трудолюбивый певец, а Топалов — обеспеченный артист, ему не нужно штамповать альбомы.

Последний сингл Топалов выпустил в 2018 году с участием супруги Регины Тодоренко.