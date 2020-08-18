Сечин вручил Путину бутылку «лучшей в мире» нефти

Москва, 18 августа. Глава «Роснефти» Игорь Сечин вручил президенту РФ Владимиру Путину бутылку нефти, которая была добыта в рамках нового проекта «Восток Ойл». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сечин доложил главе государства о развитии проекта «Восток Ойл», а также рассказал о начале добычи нефти. Глава «Роснефти» отметил, что в рамках данного проекта добывается «лучшая в мире нефть», а также вручил Путину бутылку «черного золота», добытого на одной из скважин.

«Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы – 0,02 процента», — пояснил Сечин.

На вопрос Путина «Как на Ближнем Востоке?» глава «Роснефти» ответил, что качество этой нефти гораздо выше, чем у ближневосточной.

Кроме того, глава «Роснефти» проинформировал президента о работе компании в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, а также рассказал о реализации соглашения ОПЕК+.

По словам Сечина, «Роснефть» подготовила новые меры, которые будут предприняты в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Развернуто 137 обсерваторов, в которых может быть размещено почти 17 тысяч работников, заезжающих на вахту, а также 332 изолятора, где проводится тестирование на коронавирусную инфекцию», — пояснил Сечин.

Он также добавил, что в рамках соглашения ОПЕК+ компания временно сокращает добычу нефти. По его словам, сокращение добычи происходит на низкоэффективных месторождениях, что позволяет минимизировать потери.