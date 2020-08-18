Психолог советует семьям побороть свои страхи перед появлением ребенка

«Я тебя не для этого родила», «закрой рот и слушай мать», «а вот сын моей подруги…» — это до боли знакомые фразы, которые многие из нас слышали или даже говорили своим детям. Какие эмоции возникают, когда их читаешь во взрослом возрасте? Гнев? Негодование? Желание ослушаться? А каково ребенку, который в родителях видит вселенную, но вместо поддержки слышит одни упреки? Психолог, коуч-терапевт Ольга Матвеева в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала, почему для родителей их дети становятся болью и как себя вести взрослым, чтобы не мучиться от неоправданных надежд.

«Дал бог зайку — даст и лужайку»

«Приемные родители не зря проходят специальную подготовительную школу, поскольку воспитание ребенка требует особой физической, материальной и моральной подготовки. К сожалению, это не всегда актуально для супругов, которые воспитывают своих детей. В итоге через призму родительских нарушений дети получают различные ограничения и установки, мешающие им жить полноценно и счастливо. Да, система GSR (глубинная система развития. — Прим. ФАН) убирает их, позволяя взглянуть на чадо незамутненным взглядом и дать ему возможность раскрываться», — пояснила Ольга Матвеева.

По словам психолога, далеко не каждый родитель даже задумывается о том, чтобы «вначале проработать свои нарушения, а затем дать новой жизни увидеть мир».

«Какой вывод можно сделать? Гораздо лучше сначала познакомиться с собой, своими страхами, ограничениями, иллюзиями, тяжелым багажом жизни... Освободиться от них и впустить в мир чудо. В противном случае, получаем массу нереализованных ожиданий, боли, негатива, источником которых является отнюдь не ребенок, а мы сами», — добавила Матвеева.

Как правильно растить детей

Многие родители задаются вопросом, а как правильно воспитывать своего ребенка? Увы, этому не учат в учебных заведениях. Вот и приходится обращаться к публикациям в Интернете, опыту старших, друзей, коллег.

«Но фишка в том, что каких-либо правил и канонов нет. Тем более в системе GSR. Она не приемлет стереотипов и рамок, оценочных суждений, типа «хорошо» и «плохо», по той простой причине, что у каждого человека своя система нарушений, проработка которых дает самый разный эффект», — рассказала Матвеева.

По мнению психолога, формат детского сада, школы, высшего учебного заведения убивает в детях поток жизни, инициативу открывать мир, изучать его. Задаваемые учителю или воспитателю вопросы неудобны, неуместны, порой непонятны взрослым.

«И какая реакция на них следует? Негатив либо игнорирование. А в голове ребенка складывается грустная картина: он и его вопросы — плохие, раз взрослые злятся или не хотят с ним говорить. Лучше молчать и догадываться обо всем самостоятельно. Что нужно делать родителям, которые не могут воспитывать ребенка 24/7 и отдают его в садик, а затем в школу? Во-первых, не думать, что дети — цветы жизни, но только в соседнем огороде», — пояснила Матвеева.

По ее мнению, важно слушать и слышать ребенка в любом своем состоянии (уставшими после работы, недовольными жизнью, супругом и так далее), а не отмахиваться от него. Здоровая позиция — поддержать посыл, с которым к тебе пришло чадо, а потом давать пояснения.

«Не нужно пугаться, закрываться, если вопросы непонятны. Это — не вина ребенка, а отголоски нарушений системы родителей. И ответы типа «нельзя хотеть всего и сразу», «закрой рот», «не трогай», «молчи» — сделают только хуже. Также нужно перестать транслировать свое состояние, свои страхи, опасения, ограничения на маленького человека, если не хотите воспитать невротика, не имеющего сил, энергии, желаний, повторяющего незавидную участь, определенную родовым сценарием. Все проблемы взрослых идут из детства. И это непреложная истина. Сложно? Кому-то — да. Но воспитание — труд, в который нужно ежесекундно вкладываться, чтобы выросла гармоничная личность, открытая новому и без кучи комплексов», — пояснила Матвеева.

Спор с судьбой

Психолог обратила внимание, что каждому человеку при рождении положен определенный ресурс и энергия рода для реализации каких-либо задач.

«Нужно, чтобы мама проработала свои внутренние страхи, переживания и поняла, что невозможно реализоваться самостоятельно, не вложив ничего в свое чадо. И под этим понимается не только материальное. Когда мама перестает жить проблемами, прошлым опытом, неудачами, опасениями, а начинает чувствовать поток «вау», то такое состояние, в котором она испытывает счастье, удовлетворение, любовь к себе, супругу, миру, чудесным (но на самом деле вполне закономерным) образом меняет судьбу», — добавила Матвеева.

Самое важное, по мнению психолога, импульс для этого находится ни где-нибудь снаружи («вот получу хорошую работу», «найду мужа побогаче»), а внутри каждой из нас. Нужно только работать над собой.

Ранее психолог Наталья Малышева рассказала, что родители несут в семьи модель поведения своего детского опыта. Они общаются и обращаются со своими детьми так, как это делали с ними. Малышева рекомендует не ругать и не критиковать ребенка.