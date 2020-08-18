В ВОЗ развеяли популярный миф о заражении коронавирусом

Женева, 18 августа. Всемирная организация здравоохранения не располагает данными о случаях заражения COVID-19 через пищу. Об этом сообщил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Нет никаких доказательств, что продукты питания или пищевые цепи задействованы в передаче коронавируса», — сказал он, развеяв один из самых популярных мифов о COVID-19.

На прошлой неделе вирус SARS-CoV-2 обнаружили в партии куриных крылышек в Китае, они были ввезены в страну из Бразилии. При этом ни у одного человека, попробовавшего пораженное мясо, ни у кого-либо из родственников этих людей, коронавирус не выявили.

С вирусом в КНР оказалась и партия креветок из Эквадора, которую нашли в восточной провинции Аньхой.

По словам эпидемиолога и консультанта ВОЗ Марии Ван Керкхове, китайские власти тщательно исследовали возможность заражения коронавирусной инфекцией через пищу. Они проверили несколько сотен тысяч упаковок продуктов на предмет наличия на них вируса. Он был найден менее чем на десяти пачках.

Ван Керкхове также напомнила, что SARS-CoV-2 не устойчив к высоким температурам, поэтому гибнет при термической обработке.

Несмотря на отсутствие доказательств передачи вируса через пищу, специалисты рекомендуют в целях предосторожности обрабатывать продуктовые упаковки. После магазинов их желательно промывать под водой или вовсе от них избавляться.