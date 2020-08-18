В Госдуме рассказали, когда могут ввести новые выплаты на детей до 16 лет

Москва, 18 августа. Решение по выплатам семьям с детьми до 16 лет могут принять до 1 сентября, рассказал член комитета Государственной думы по социальной политике Олег Шеин.

Депутат обратил внимание, что правительство обсуждает этот вопрос, но окончательное решение о введении дополнительного пособия в августе остается за президентом России Владимиром Путиным. Шеин объяснил, что все дело в характере выплат: они разовые, а не постоянные.

Член комитета Госдумы не исключил, что решение будет принято в ближайшие недели.

«Очевидно, что есть серьезный общественный запрос, и эта возможность обсуждается, в том числе на уровне Совета Федерации», — передает его слова URA.RU.

Напомним, что для поддержки семей с детьми власти предусмотрели дополнительную выплату — по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Для ее получения необходимо подать заявление до 1 октября этого года. Кроме того, по десять тысяч рублей в июне получили семьи, воспитывающие малышей от трех до 16 лет. Еще десять тысяч в июле выплатили всем семьям с детьми в возрасте до 16 лет.

Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов ранее призвал сделать выплаты постоянными и распространить их на семьи с детьми до 18 лет.