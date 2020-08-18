Морозов объяснил, почему ЕС не сможет «оторвать» Белоруссию от России

Европейский союз вряд ли сможет «оторвать» Белоруссию от России, как это было в 2014 году с Украиной. У белорусов нет политических настроений, направленных на взаимодействие только с Европой. Такое мнение в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал депутат Госдумы Антон Морозов.

Такова была его реакция на заявление замглавы МИД Польши Павла Яблоньского о том, что Брюссель должен предложить Белоруссии «альтернативу сотрудничеству с Россией», а не только осуждать действия нынешнего руководства республики. По словам дипломата, это «единственный способ побудить белорусов и, возможно, самого Александра Лукашенко сесть за стол и начать разговаривать с обществом». Угроза введения санкций против Белоруссии в текущих условиях может лишь ухудшить ситуацию, подтолкнув Белоруссию к укреплению сотрудничества с Россией, заметил замминистра.

«Ограничиваясь санкциями и не предоставляя другой перспективы, мы рискуем загнать Белоруссию еще дальше в сферу российского влияния. Белорусы должны иметь возможность сами выбрать свой путь развития, наша роль — предложить им реальный выбор», — отметил Яблоньский.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал причины, почему Евросоюз не сможет поссорить Москву и Минск. В частности, он напомнил, что экономика Белоруссии во многом зависит от России.

«Мы поставляем в Белоруссию дешевые энергоресурсы по внутренним ценам. Россия открыла белорусам все свои рынки сбыта и мы скупаем их продукцию от сельскохозяйственных товаров до машиностроения. Белорусские холодильники и другие бытовые приборы в Европе никому не нужны. Но при этом Белоруссия массово продает эту технику на территории России», — сказал Морозов в беседе с ФАН.

Кроме того, российские власти уравняли белорусов в правах с гражданами России, утверждает парламентарий. По его словам, для проживания на территории РФ им не требуется каких-то дополнительных документов, а поэтому можно свободно трудоустраиваться. К тому же в Белоруссии зарплаты значительно ниже, чем в России.

«Вне зависимости от отношения к Лукашенко народ Белоруссии прекрасно понимает, что их страна связана с Россией экономически. Если сейчас произойдет такой же разрыв экономических связей, как это было на Украине, то вряд ли Европа поможет Белоруссии материально. Гражданам республики могут дать только безвизовый въезд в ЕС. По итогу белорусы не смогут кормить свои семьи. Они не дураки, и все это прекрасно понимают. Поэтому оторвать Белоруссию от России у Евросоюза вряд ли получится. В стране нет таких проевропейских настроений, которые были в той же Украине. Белорусы выступают за сохранение взаимодействия с Россией».

Ранее президент РФ Владимир Путин с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Белоруссии. Меркель отметила необходимость национального диалога в республике для преодоления кризиса. Канцлер ФРГ призвала Минск отказаться от насилия и выпустить политических заключенных.

Напомним, 9 августа, после выборов президента, в Белоруссии начались протестные акции. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80,1%. Жители крупных городов вышли на улицы, требуя отмены результатов президентских выборов.