Путин и Макрон обсудили протесты в Белоруссии и ситуацию в Ливии

Москва, 18 августа. Президенты России и Франции Владимир Пути н и Эммануэль Макрон провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Белоруссии и Ливии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер, говоря о ситуации в Белоруссии, заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на руководство страны.
«С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем», — говорится в сообщении.
Главы государств также обменялись мнениями по вопросам ливийского кризиса.
Путин и Макрон также условились о дальнейших контактах на различных уровнях. Этот разговор состоялся по инициативе Парижа.
Ранее у Путина состоялся телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель. Они выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Белоруссии.
После президентских выборов в Белоруссии вспыхнули акции протеста. Поводом стала победа Александр Лукашенко, который заручился поддержкой более чем 80% голосов избирателей.