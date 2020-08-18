Путин и Макрон обсудили протесты в Белоруссии и ситуацию в Ливии

Москва, 18 августа. Президенты России и Франции Владимир Пути н и Эммануэль Макрон провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Белоруссии и Ливии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер, говоря о ситуации в Белоруссии, заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на руководство страны.

«С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем», — говорится в сообщении.

Главы государств также обменялись мнениями по вопросам ливийского кризиса.

Путин и Макрон также условились о дальнейших контактах на различных уровнях. Этот разговор состоялся по инициативе Парижа.

Ранее у Путина состоялся телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель. Они выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Белоруссии.

После президентских выборов в Белоруссии вспыхнули акции протеста. Поводом стала победа Александр Лукашенко, который заручился поддержкой более чем 80% голосов избирателей.