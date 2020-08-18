Костюшкин отреагировал на слухи о романе с Наталией Орейро

Москва, 18 августа. Подписчики и поклонники знаменитого российского певца, бывшего участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина предположили, что у артиста возникли новые романтические отношения. Пользователи Сети обвинили шоумена в том, что он тайно изменяет своей жене с другой девушкой, предоставив при этом необычные доказательства. В Instagram разлетелись слухи, что Костюшкин якобы завел роман со звездой сериала «Дикий ангел», уругвайской певицей Наталией Орейро.

В Интернете обнаружили необычную фотографию Орейро, на которой она запечатлена с мужчиной, сильно похожим на Костюшкина. Сплетни быстро распространились по социальным сетям, из-за чего российскому певцу приписали любовную интрижку.

Костюшкин не оставил без ответа подобные обвинения со стороны своих фанатов и прокомментировал слухи о его романе со звездой «Дикого ангела». Он опубликовал на своей странице в Instagram фото с Наталией Орейро, а под ней высмеял предположения фанатов о том, что встречается с уругвайской актрисой

«Все, вычислили миллионершу, к которой я улетаю в Америку», — написал поп-исполнитель.

Стоит отметить, что Наталия Орейро уже 19 лет жената на аргентинском музыканте Рикардо Мольо, который действительно сильно похож на Стаса Костюшкина. На снимке, после которого в Сети возникли слухи об отношениях российского артиста, на самом деле запечатлен именно муж Орейро.

Напомним, что еще неделю назад Стас Костюшкин оказался в центре скандала. Поклонники предположили, что музыкант начал встречаться с некой миллионершей из США. Однако эти слухи опровергла жена артиста Юлия, которая заявила, что «новый роман является лишь плодом богатой фантазии фанатов».

Ранее Костюшкин выложил фотографию, на которой предстал перед фанатами в одних плавках. Под записью он заметил, что стесняется своего тела перед друзьями, поскольку думает, что сильно поправился.