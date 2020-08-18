Путин уверен, что экономика России будет расти

Москва, 18 августа. Падение экономики России в 2020 году будет меньшим, чем во многих других странах, в том числе европейских. Об этом с уверенностью заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Российский лидер объяснил, что затронул этот вопрос в виду ограничений нефтедобычи в рамках договоренностей ОПЕК+.

«Рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что впоследствии придется дать ответ на вызов, связанный с ростом мировой экономики. Пока он предложил дождаться итогов года.

Кабмин РФ ранее распорядился увеличить объем Резервного фонда на 1,8 триллиона рублей. Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев назвал такое решение правительства грамотным шагом на случай непредвиденных проблем и расходов, которые не закладывались в федеральный бюджет.