Эксперт рассказал о достоинствах разрабатываемой подлодки П-750Б «Сервал»

Главным достоинством новой подлодки «Сервал» должна будет стать высочайшая автономность, заявил ФАН военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее генеральный директор Санкт-Петербургского конструкторского морского бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев раскрыл подробности разработки первой российской подлодки П-750Б «Сервал», оборудованной воздухонезависимой энергетической установкой.

В настоящее время разработана только общая концепция субмарины, вскоре инженеры должны будут представить облик корабля и основные технические решения, которые будут на нем использованы. Однако порядок воплощения проекта в жизнь будет утверждать заказчик корабля — Минобороны РФ.

В интервью «Звезде» Дорофеев подчеркнул, что П-750Б будет использовать сменно-модульную концепцию размещения полезной нагрузки (вооружение, средства самообороны, групповые подводные средства движения и необитаемые подводные аппараты). Все это будет размещаться за пределами прочного корпуса, выполненного из композитных материалов. Демонстрационную модель «Сервала» впервые покажут на форуме «Армия–2020», где также появится первая информация об основных тактико-технических характеристиках лодки. Точных данных о том, когда предположительно П-750Б будет передана флоту, нет.

Комментируя заявление Дорофеева, российский военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что КБ «Малахит» занимается разработкой подлодки, которая в будущем сможет «довольно продолжительное время, до трех недель, ходить под водой, не всплывая».

«Работы над подлодками с анаэробным двигателем у нас ведутся уже давно. Этим не только «Малахит» занимался, в частности были лодки четвертого поколения «Лада» (многоцелевые дизель-электрические субмарины проекта 677. — Прим. ФАН), которые участвовали в морском параде в Санкт-Петербурге. Они непосредственно строились под воздухонезависимую анаэробную установку, но раньше такие технологии были недоработанными. А вообще этой темой мы занимались еще в советское время: были подлодки типа «Малютка», которые прозвали «зажигалками», в которых размещалась воздухонезависимая установка, но от них отказались по причине того, что сложно было эксплуатировать на тот момент. Ну а потом наступило время появления даже не дизель-электрических субмарин, а так называемых «неатомных подводных лодок». Это лодки, двигатели которых позволяют им не разряжать батареи по трое суток, они вообще могут несколько недель находиться под водой. И вот этой темой сейчас занимается «Малахит», — говорит эксперт.

Сама воздухонезависимая установка или анаэробный двигатель — это набор технологий, позволяющих субмаринам ходить без необходимости подниматься на поверхность. По данным КБ, в надводном режиме для работы газотурбинной установки используется атмосферный воздух, в подводном — из сосудов Дьюара подается жидкий окислитель, а выделяемая турбиной газовая смесь снова замораживается, таким образом двигатель ничего не потребляет и не выделяет в окружающую среду.

«Такие подлодки сейчас производят Германия, Швеция, вроде еще Япония и Южная Корея. В этом плане мы идем немного другим путем, наши установки были чуть менее безопасны, и то, что сейчас создают в КБ «Малахит» — это здорово, хотя там специалисты занимаются немного другими темами, такими, как многоцелевые атомные подводные лодки «Ясень-М». Я понимаю, что все-таки потенциал у этого легендарного КБ очень большой, они уже в какой-то степени отрабатывают на тех же «Ясенях» много чего интересного. Поэтому я надеюсь, что планы по П-750 будут реализованы, потому что безусловно хорошие лодки «Варшавянка» все-таки уступают зарубежным субмаринам по автономности», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, П-750Б — малая многоцелевая подводная лодка с анаэробным двигателем. По предварительным данным, ее длина может составлять 66 метров, ширина — семь. Дальность хода до 4,3 тысячи миль, автономность — 30 суток. Разработчик планирует разместить на ней крылатые ракеты «Калибр», торпеды и мины.