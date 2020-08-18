Строители нашли тысячи артефактов на чердаке Оксбург-холла в Британии

Лондон, 18 августа. Более двух тысяч артефактов были найдены в усадьбе Оксбург-холл графства Норфолк в Великобритании.

Старинные вещи, принадлежащие клану Бедингфельдов, лежали под половицами чердака. Интересная находка была сделана строителями при реконструкции крыши.

В особняке хранилась копия псалмов Kynges 1568 года и манускрипт 15 века с золотыми буквами. Текст относится к Псалму 39 из Biblia Vulgata (общепринятый латинский перевод Священного Писания).

По словам сотрудника Национального фонда Британии Анны Форест, рукопись могла принадлежать сэру Эдмунду Бедингфельду. В усадьбе, построенной в 1482 году, также нашли куски расшитого золотом шелка.

Фрагменты католической Библии ускользнули из рук шпионов, орудовавших после религиозных реформ Елизаветы I. Она пыталась обособить церковь своей страны от иностранного влияния и запрещала католичество.

Тем, кто не поддерживал Церковь Англии, грозила тюрьма или смертная казнь. Клану Бедингфельдов и другим семья пришлось скрывать свою принадлежность к католичеству. Они проводили тайные богослужения и рисковали своим положением.

Пришедший к власти Карл I ослабил религиозные законы. Однако во время гражданской войны сэр Генри Бедингфельд был заключен в тюрьму, а одного из его сыновей расстреляли.

В последующие годы владельцы Оксбург-холла подвергались гонениям и были вынуждены платить большие налоги в казну. Однако никто из Бедингфельдов не отступился от своей веры, пишет Planet Today.