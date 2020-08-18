Украина ввела спецпошлины на импорт энергоносителей из России

Киев, 18 августа. Правительство Украины ввело пошлины на импорт из России дизельного топлива, газа и угля. Об этом свидетельствует постановление кабинета министров Украины, опубликованное на сайте правительства.

Согласно документу, ввоз российского дизтоплива будет облагаться спецпошлиной в размере 4%. Спецпошлина на импорт сжиженного газ составит 3%. Для всех типов угля введена спецпошлина в размере 65%. Однако данная спецпошлина не распространяется на поставки антрацитового, битуминозного и коксующегося угля, которые применяются в металлургической отрасли. Данное постановление будет действовать до конца 2020 года.

Стоит отметить, что ранее сельхозпроизводители обращались к властям Украины с призывом не вводить пошлины на импорт дизельного топлива из России, предупреждая, что данный шаг приведет к повышению цен на энергоносители и вызовет проблемы с уборкой урожая.

Кроме того, руководство государственного предприятия «Укрзализныця» допускало, что введение пошлин приведет к дефициту топлива для обеспечения непрерывной работы железной дороги.