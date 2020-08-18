Жительница Рязанской области подожгла баню с дочерью и ее любовником

Рязань, 18 августа. Россиянка облила бензином баню, где уединилась ее дочь с любовником, и подожгла постройку. На женщину завели уголовное дело, пишет Telegram-канал Life Shot. Инцидент произошел под Рязанью.

Замужняя женщина 35 лет закрутила роман с 23-летним кладовщиком. Девушка стала водить своего любовника к себе домой, где жили мать и двое детей. Мать была против романтических увлечений дочери.

Однажды, когда пара уединилась в бане, женщина облила постройку бензином и подожгла. Возлюбленным удалось спасти — 35-летняя жительница Рязанской области выбила окно и выбралась наружу. Ни мужчина, ни женщина не пострадали.

На мать завели уголовное дело, ее действия следователи расценили как покушение на убийство.