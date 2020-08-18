Стилист оценил пижамный костюм молодой жены Петросяна

Москва, 18 августа. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продолжает удивлять подписчиков яркими образами.

Брухунова стала настоящей модницей и фэшн-экспериментатором, приучив пользователей Сети к своей экстравагантности и неповторимости. При этом супруга Петросяна не пользуется услугами стилистов, самостоятельно подбирая все наряды.

Брухунова опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в новом образе. Девушка в очередной раз предстала в пижамном стиле, облачившись в костюм с яркими оттенками. Наряд был дополнен джинсовой сумкой и белыми кедами.

Эксперт портала Teleprogramma.pro высоко оценил образ супруги юмориста, отметив, что обувь является единственным недочетом.

«Татьяна Брухунова уже проявила себя как экстраординарная личность, и данный комплект в очередной раз это подтверждает. На Татьяне мы видим костюм пижамного кроя с цветочным принтом. Яркие, сочные оттенки в сочетании с небесно-голубого цвета сумочкой из Zara — интересный ход. Упрощает образ выбранная женой Петросяна обувь — белые кеды» — отметил эксперт.

Подписчики Брухуновой с восторгом восприняли новый образ, отметив, что подобные публикации поднимают им настроение.

«Костюм восторг! Настоящее летнее буйство красок», — пишет nadyaprostakova.

«Очень солнечный образ», — pompichka.

«Как эти цвета называются? Кислотные?» — иронично спрашивает lana40110.

«Очень нравятся костюм! Настроение весь день было паршивое, а этот пост дал заряд позитива», — признается vbh.48.

Стоит отметить, что Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Недавно в СМИ появилась информация, что Петросян вновь стал отцом. При этом у юмориста есть взрослая дочь. После развода Петросяна и Степаненко дочь артиста прервала общение с отцом, встав на сторону мачехи, которую называет мамой. В свою очередь Петросян утверждает, что у него были серьезные причины для развода с Еленой Степаненко. Артист неоднократно подчеркивал, что ему не за что оправдываться в данной ситуации.