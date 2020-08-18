Asia Times предупредила Польшу о высокой плате за дружбу с США

Пекин, 18 августа. Антироссийские настроения Варшавы позволяют США и популистам из правящей партии «Право и справедливость» (PiS) играть с будущим Польши. Об этом заявил британский аналитик Адриэль Касонта в материале для азиатского издания Asia Times, который перевела «ПолитРоссия». Эксперт объяснил, чем опасен для Польши «крестовый поход» США на Россию.

Автор статьи напомнил, что недавно Вашингтон принял решение передислоцировать 12 тысяч американских военных из Германии в Польшу. В Пентагоне полагают, что эта мера позволит усилить «сдерживание России», передает НСН.

На прошлой неделе в Польшу прибыл госсекретарь США Майк Помпео. Он и глава Минобороны Польши Мариуш Блащак подписали договор об усилении военного сотрудничества, напоминает Infox.ru.

Как отметил Касонта, в будущем такое сотрудничество позволит Вашингтону увеличить число военных в Польше до 20 тысяч. По мнению аналитика, такие маневры не могут не вызвать беспокойство Москвы.

Кроме того, США продолжают подогревать антироссийские настроения Варшавы. Например, Помпео публично поддержал решение Польши выступить против строительства «Северного потока — 2». Также Варшава и Вашингтон подписали соглашение в области развития гражданских ядерных технологий. Однако, как отмечает Касонта, радуясь выгоде от партнерства, Польша может угодить в ловушку из-за США.

«США и популистское правительство PiS играют с будущим Польши. Они рискуют поставить Варшаву не только на путь столкновения с двумя самыми могущественными соседями, но и, скорее всего, на путь конфронтации со второй по величине экономикой в мире — Китаем», — написал автор Asia Times.

По словам британского аналитика, президент США Дональд Трамп задумал перестроить стратегический театр Европы, а Польше в этой хитрой игре отводится роль пешки.

«Наблюдая за праздничным настроением официальных польских СМИ, я все время спрашиваю себя: с такими друзьями, как США, кому нужны враги?» — задался вопросом Касонта.

Эксперт также напомнил, что Варшаве придется заплатить за дружбу с Вашингтоном не только в переносном, но и в прямом смысле — пребывание американских войск на территории Польши может обойтись бюджету этой страны в 135 миллионов долларов в год.