Смартфоны научились выявлять пьяных пользователей

Москва, 18 августа. Американские ученые научили смартфоны определять степень опьянения пользователя по походке, сообщает издание NewScientist.

Сотрудник Стэнфордского университета в Калифорнии Брайан Суффолетто и его коллеги из Питтсбургского университета в Пенсильвании выяснили, могут ли встроенные в большинство смартфонов акселерометры определять, когда человек пьян.

Исследователи набрали 22 добровольцев и попросили их выпить алкогольный напиток. Концентрация алкоголя в дыхании у каждого добровольца составила 0,2%. Каждому участнику теста прикрепили смартфон к нижней части спины, в течение следующих семи часов им делали тест на алкоголь, а затем просили пройти 20 шагов.

Более чем в 90% случаев исследователи отмечали изменения в походке человека, измеренные акселерометром на смартфоне. Смартфоны смогли определить, когда концентрация алкоголя в дыхании превысила 0,08%.

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