Обросший Алексей Чадов шокировал фанатов своим внешним видом

Москва, 18 августа. Известный актер театра и кино Алексей Чадов шокировал фанатов своим внешним видом. Новая публикация артиста в Instagram вызвала настоящий ажиотаж в Сети.

Чадов обнародовал фотографию с народным артистом РФ Виктором Сухоруковым и отметил, как ценит его и уважает. Но внимание пользователей социальной сети привлекло вовсе не признание актера, а его внешний вид.

Артист отпустил бороду и, как видно по снимку, давно не стригся. Обилие растительности на голове настолько изменило внешность Чадова, что некоторые фанаты не сразу его узнали.

«Чадова не узнала, богатым будет», — призналась karimullinarasilya.

Некоторые предположили, что все дело в съемках сериала «Игра на выживание», который расскажет об участниках экстремального реалити-шоу в сибирской тайге.

«Глаза усталые. Ночные съемки? А борода по фильму? Старит», — прокомментировала klara_mos.

Далеко не все при этом оценили изменения, которые произошли во внешности актера.

«Леха, сбрей бороду, тебе вообще не идет», — посоветовала zhiltsova_aleksa.

Недавно поклонников заинтриговал диалог, произошедший в Сети между Чадовым и актрисой Кристиной Асмус. Девушка, объявившая о разводе с комиком Гариком Харламовым, тепло отозвалась о коллеге по съемочной площадке. Чадов не оставил ее послание без ответа. Некоторые фанаты сочли такое поведение артистов обычным дружелюбием, однако нашлись и те, кто увидел в переписке намеки на отношения.