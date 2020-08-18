Экс-министр экономики Нечаев оценил возможность новых выплат семьям с детьми

Москва, 18 августа. В российском бюджете найдутся средства для августовских выплат семьям с детьми. Так считает экс-министр экономики Андрей Нечаев. По его мнению, суммы для государства не критические.

В стране порядка 15 миллионов человек попадают под категорию, которой положены выплаты. Затраты составят около 150 млрд рублей.

«Это все вопрос бюджетных приоритетов, — заявил Андрей Нечаев в беседе с НСН. — В ходе пандемии, когда ситуация с бюджетом была уже напряженной, тем не менее известно, что президент встречался с главой Росгвардии, предложил ему подготовить заявки и пообещал, что все они будут удовлетворены. Если у вас приоритет дети – это один бюджет. Если у вас приоритет Росгвардия – это другой. Это вопрос перераспределения средств».

По мнению бывшего министра экономики, полученные деньги российские родители пойдут тратить в магазины. А значит, увеличится потребительский спрос, что повлечет за собой рост экономики.

Ранее более 260 тыс. россиян подписали петицию на сайте Change.org с требованием продлить «коронавирусные» выплаты на август. Однако, по словам сенатора Валерия Рязанского, такое решение будет зависеть не только от президента, но и от целого ряда министерств.

«Я думаю, что надо дождаться решения правительства. После возвращения Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, наверное, состоится какое-то решение по этому поводу — будут выплаты или нет, или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это все-таки многомиллиардные затраты», — заявил Валерий Рязанский Nation News.

Сенатор отмечает, что на данный момент в бюджете нет столько средств. Оперативные поправки в период пандемии вносились без учета третьей выплаты. Семьи с детьми от трех до 16 лет получили в июне и в июле единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Такую меру государственной поддержки ввели из-за ограничительных мер в связи с пандемией.