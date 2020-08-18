Конкурс «Хорошие новости России» продолжается: выбираем новых победителей

Федеральное агентство новостей начинает очередной этап оперативного конкурса «Хорошие новости России». Цель долгосрочного проекта ФАН — поддержать региональные издания и их авторов, освещающих позитивную повестку жизни нашей страны, ставящих важные вопросы, рассказывающих о жизни российских регионов.

Читатели смогут оценить очередные десять журналистских работ, опубликованных в августе 2020 года и отобранных экспертной комиссией журналистов ФАН. По итогам читательского голосования будут выбраны победители, которые получат денежные призы. Первое место — 30 тыс. руб., второе место — 20 тыс. руб., третье место — десять тысяч рублей. Голосование продлится до 23 часов 59 минут 24 августа 2020 года.

Итак, представляем десять работ, претендующих на победу в конкурсе «Хорошие новости России».

1. «Креативное выживание: как общественные пространства вышли из пандемии». Мария Мельникова. «Петербургский дневник». Интервью с руководителем BS Art Development Group Александром Басалыгиным, который развивает сразу четыре креативных пространства в Петербурге. Почему пандемия — не помеха развитию по-настоящему современных проектов.

2. «Розовый сюрприз: на озере Круглое у Пояркова неожиданно расцвели лотосы». Арина Шевченко. «Амурская правда». Удивительной красоты фотографии — изюминка материала о рукотворном чуде.

3. «Тест на стрессоустойчивость прошла тюменская мама, вызывая скорую своему малышу». «Вслух.ру» (Тюмень). Статья полезна в первую очередь жизненными советами, как не запаниковать, если случилось что-то-непредвиденное, и правильно сориентировать экстренные службы.

4. «Был пузанчиком — стал зайчиком: сибиряк похудел на 33 килограмма назло девушке, которая ему изменила». Татьяна Соловова. «КП-Новосибирск — Комсомольская правда». Не только пропаганда ЗОЖ (здорового образа жизни), но и трогательная человеческая история.

5. «В Крыму ударными темпами развивается винный туризм». Юлия Михайленко. «ForPost Новости Севастополя». Отличный пример развития внутреннего туризма за счет новых интересных форм привлечения людей на полуостров.

6. «Сельчанка: В моем блоге 80% идеальных ребят, а хейтеры будут всегда». Анастасия Салтанова. «Забайкальский рабочий». Популярные аккаунты в Instagram — не только у селебрити, но и у обычных людей, которые интересно рассказывают о себе и своей жизни. Перспективную рубрику о читинских блогерах открывает история Татьяны Мирошниковой, которая ведет популярный блог «Сельчанка».

7. «Михаил Светлов» ту-ту! — пойдут ли по Дальнему Востоку круизные лайнеры?» «Восток-медиа». Аналитическая статья о проблемах и перспективах круизного туризма в России.

8. «Побывали на фестивале Ruskeala Symphony-2020: рассказываем, как там все устроено». Юлия Краснова. «Daily Карелия». В связи с закрытием границ из-за COVID-19 в этом году Карелия переживает настоящий туристский бум. Жемчужина одного из самых востребованных направлений внутрироссийского туризма, без сомнения, — знаменитый парк Рускеала.

9. «В глухой тайге туристы обнаружили старинное сооружение: выясняем, для чего его построили». Татьяна Стриганова. «Новости Красноярска — НГС24». Яркая и трагическая история нашей страны таит много тайн, одну из которых попытался разгадать местный депутат, заядлый путешественник Алексей Кулеш. Он с друзьями обнаружил в глухом лесу огромную загадочную деревянную конструкцию и опубликовал фотографии увиденного.

10. «Здесь до сих пор хранят их личные вещи. Фото из казармы экипажа «Курска» 20 лет спустя». Фоторепортаж Анастасии Шипициной. «66.RU. Свердловская область». Материал посвящен трагической дате — 20-летию гибели подлодки «Курск» в Баренцевом море.