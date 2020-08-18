В Таиланде назвали возможные сроки открытия границ для туристов

Бангкок, 18 августа. Пхукет может открыться для отдыхающих к 1 октября, если план по перезапуску туриндустрии Safe and Sealed будет утвержден. Об этом пишет The Bangkok Post со ссылкой на министра туризма Таиланда Пхипхата Ратчакитпракарна.

По информации газеты, начать прием туристов с этой даты рассчитывают и в северных провинциях страны Чианграй и Чиангмай.

Согласно плану, на открывшиеся территории смогут попасть только жители тех стран и городов, где новых случаев коронавируса не выявлялось в течение месяца. При этом сама поездка будет организована в рамках тура по программе принимающих операторов с посещением конкретных провинций и размещением в специально подготовленных отелях.

Кроме того, по прибытии путешественникам придется предъявить страховку и справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, полученную не позднее чем за 72 часа до прилета, а также сдать еще один ПЦР-тест на коронавирус.

В СМИ обращают внимание, что уверенности в открытии тайских границ для иностранцев у властей пока нет.

Ранее в российском посольстве в королевстве сообщили, что обсуждение возобновления регулярного авиасообщения ведется по линии авиационных властей двух стран. По словам атташе по культуре, прессе и работе с соотечественниками посольства России в Таиланде Владимира Кима, в ходе выработки решения рассмотрят многие факторы, в том числе принцип взаимности.

По последним данным, в Таиланде зарегистрирован 3381 случай COVID-19. За минувшие сутки количество зараженных увеличилось на три человека.