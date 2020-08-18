ГБР Украины завело против Порошенко новое дело

Киев, 18 августа. Госбюро расследований (ГБР) Украины завело новое дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и бывшего генерального прокурора страны Юрия Луценко. Об этом рассказал юрист Виталий Сердюк.

Поводом для возбуждения дела в ГБР назвали незаконное лишение гражданства бывшего депутата Рады Андрея Артеменко. Именно его интересы представляет Сердюк.

«Лишение Андрея Артеменко гражданства, запрет его въезда на территорию Украины и блокирование возможности представлять интересы украинского народа — это не просто нарушение статьи 25 конституции Украины​​​. Это один из способов борьбы с политическими оппонентами, ставший уже системой», — заявил адвокат.

Сердюк уточнил, что гражданства Артеменко лишили в 2017 году после его попытки вынести на публичное обсуждение способы мирного урегулирования ситуации в Донбассе и Крыму. По его словам, представители власти сфальсифицировали документы о якобы наличии у депутата второго гражданства — Канады. Юрист напомнил, что Артеменко отказался от него еще в 2014 году.

Стоит отметить, что в отношении пятого президента Украины возбудили уже более десятка уголовных дел. Его обвиняют, например, в государственной измене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и многом другом. Сам Порошенко отвергает все обвинения и пользуется разными предлогами, чтобы пропускать допросы в ГБР.