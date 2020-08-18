Вильфанд рассказал, когда синоптики смогут точно прогнозировать погоду

Москва, 18 августа. Синоптики научатся давать точные долгосрочные прогнозы погоды примерно через 50 лет. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с URA.RU.

«Теоретически, через 50 лет можно будет детально прогнозировать погоду на каждый день, на две недели вперед. Тогда атмосферная физика будет лучше понятна, будут более мощные компьютеры», — подчеркнул метеоролог.

По словам Вильфанда, давать точные прогнозы более, чем на две недели вперед, синоптики не смогут даже через тысячу лет. Сейчас предсказуемость погоды составляет всего шесть дней. Что касается более долгосрочных прогнозов, то эксперты могут предугадать только общие характеристики погоды, например, близость температуры воздуха к климатической норме.

Ранее Вильфанд объяснил, почему на прошлой неделе в некоторые регионы РФ пришло резкое похолодание. В интервью НСН научный руководитель Гидрометцентра отметил, что погодные изменения в столичном регионе, а также в Северо-Западном федеральном округе, на Урале и в Поволжье были связаны с тем, что в Тюменской области расположился центр циклона, а к западу — центр антициклона.

Также Вильфанд рассказал, какой будет погода в сентябре. По прогнозу эксперта, в первый месяц осени температура будет «около и выше нормы».