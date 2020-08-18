На Украине назвали провокацией американский грант на борьбу с Россией

Выделение нового гранта на борьбу с «российской дезинформацией» является продолжением политики по формированию антироссийских настроений внутри украинского общества. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил экс-депутат Одесского областного совета, руководитель Центра изучения политических трансформаций ИНО Алексей Албу.

Против России

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки выделит Киеву грант в размере 1,9 миллиона долларов для борьбы с российской «дезинформацией», разрешения местных конфликтов и укрепления целостности страны.

Так американские власти этой программой стремятся «защитить» Украину от России и не допустить ее раскола. В частности, программа предусматривает интеграцию в украинское общество молодежи Крыма, который демократическим путем воссоединился с РФ в 2014 году, и республик Донбасса.

Вашингтон хочет вовлечь молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет в работу семинаров, «повышающих навыки ведения политических дискуссий».

Вложения в «улицу»

Как отметил Алексей Албу, выделение нового гранта на борьбу с «российской дезинформацией» является продолжением политики по формированию антироссийских настроений внутри украинского общества.

«Правительство США выделяет колоссальные средства на формирование так называемого гражданского общества. Однако за красивыми описаниями демократических преобразований всегда, без исключения, кроется выстраивание лояльной политической сети, формирование инструмента, позволяющего влиять на позицию той или иной страны в интересах Вашингтона», — описывает ситуацию украинский политик.

По мнению Албу, данные схемы хорошо изучены, их принцип работы понятен. Несмотря на это, многие руководители государств не спешат принимать контрмеры.

«Государственный переворот на Украине был подготовлен и осуществлен руками выращенных на американские деньги политиков, грантоедов. То же самое произошло в Грузии, Армении. Проамериканские НКО играют существенную роль во внутренней политике Молдовы, Казахстана и Киргизии. <…> Они вкладывают в «улицу» и «медийку». Выстраивают коммуникации с политиками и чиновниками разных уровней. Как говорится, результат налицо», — описывает ситуацию эксперт.

По мнению Албу, в Вашингтоне ничего не поменялось: станок печатает доллары, фонды продолжают выделять деньги на борьбу с «российской угрозой» и формирование гражданского общества.

«Все идет своим чередом. Неясно лишь одно: когда Россия начнет противодействовать американской «мягкой силе»? Ведь если не начать это делать сегодня, то завтра может произойти катастрофа», — резюмировал Алексей Албу.

Запускает провокацию

Украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин отметил, то, что США выделили очередной грант на «благие намерения» и какие-то гуманитарно-демократические инициативы, говорит лишь об одном: запускается какая-то провокация с грязными целями. И для ее осуществления идет прямая подкормка собственного актива.

«Абсолютно понятно, что США не заинтересованы в нейтрализации гражданского конфликта на территории Украины, ибо сами же и являлись инициаторами его разжигания. Также не будет никакой помощи и переселенцам, которые наоборот целенаправленно подвергаются травле все теми же НКО и прочими структурами, выполняющими поручения «большого белого господина», — пояснил Голышкин.

По мнению эксперта, указанная сумма будет поделена между руководителями «всяких потешных инициатив», а какие-то крохи будут пущены на имитацию «бурной интеллектуальной деятельности по предотвращению раскола в обществе».

«Также США подобными жестами показывают, что не выпускают Украину из зоны своих интересов и намерены продолжать и далее создавать зону нестабильности на постсоветском пространстве. За все годы «независимости» Украины все грантоедские конторы лишь боролись между собой за право быть «любимой женой хозяина», а вот уже непосредственно на всякую подрывную деятельность и прочие пакости деньги идут не через официальные программы, а в конвертах», — добавил Евгений Голышкин.

Политический эксперт Руслан Бортник ранее заметил, что США и страны ЕС выработали на Украине систему, согласно которой ставленники иностранных партнеров имеют полную неприкосновенность, а остальные жители страны попросту лишаются базовых человеческих прав. По его словам, Запад по отношению к Украине имеет двуличную позицию.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.