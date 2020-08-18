Психиатр Казанцев рассказал, как распознать в будущем муже тирана

К проблеме домашнего насилия в России приковано большое внимание. К сожалению, чаще всего жертвами насилия становятся женщины. В России статистика таких преступлений только растет, 2012 год — 34 тысячи жертв, 2014 год — 42,8 тысячи, 2016 год — 65,5 тысяч. Речь чаще всего идет не о мелком бытовом конфликте в семье, а о реальных пытках в отношении мужа или жены. При этом будущий «тиран» на этапе знакомства может скрывать свою сущность. Можно ли сразу увидеть в характере человека признаки домашнего садиста? На этот вопрос ответил главный врач медицинского центра «Корсаков» и психиатр Алексей Казанцев. Подробнее в материале Федерального агентства новостей.



Обычно при слове «тиран» у людей возникает образ деспотичного и агрессивного мужчины. Но на самом деле такой человек может быть вполне спокойным и безобидным. Таких людей называют «скрытыми агрессорами», поскольку они маскируются в присутствии посторонних. Однако Алексей Казанцев утверждает, что распознать в человеке тирана можно еще в течение конфетно-букетного периода между мужчиной и женщиной.

«Необходимо обратить внимание, как ваш потенциальный партнер по жизни ведет себя с окружающими: сможет ли первым открыть дверь, предлагает ли помощь незнакомому человеку, готов ли при необходимости помочь знакомым, если он занят. Следует учесть, что данные поступки не показные. Очень много тиранов в этот период пытаются скрыть все свои негативные черты характера и окружить партнера заботой. Но есть разные ситуации, где будет видно, как человек реагирует на малейшие провокации. Если будущий супруг является тираном, то скрыть реакцию ему будет очень сложно. Он будет взрываться. Нужно четко понимать, что если человек так относится к другим, то, возможно, такое же отношение будет и к вам в той или иной ситуации после определенного промежутка времени», — рассказал Казанцев в беседе с ФАН.

Кроме того, между мужчиной и женщиной могут быть абьюзивные отношения, говорит собеседник ФАН. Считается, что в таком случае партнер нарушает личные границы другого человека, унижает, допускает жестокость в отношении жертвы.

«В таком случае могут быть издевательства над второй половинкой, притеснения или жестокое обращение с ней. Партнер может чрезмерно вас контролировать, ограничивая общение с близкими. Человек может предлагать навязчивую помощь, которую не просят», — пояснил собеседник ФАН.

Казанцев советует обратить внимание женщине или мужчине, насколько ревнив их потенциальный спутник жизни. Эта черта негативно отражается на взаимоотношениях в парах.

«Если человек ревнивый, то он будет проявлять эту черту практически сразу. Будут возникать вопросы: «Почему не туда посмотрела? Почему задержалась?» Скрыть ревность очень сложно. Если она есть, то будет только нарастать», — объяснил врач.

В то же время очень многие тираны отличаются наличием зависимости от алкоголя, замечает психиатр.

«Человек может совсем не употреблять алкоголь. Тогда нужно выяснить, не было ли травмирующей ситуации в детстве из-за алкоголизма родителей. В противном случае партнер может скрывать какие-то свои проблемы трезвостью. Бывших алкоголиков и наркоманов не бывает, а поэтому человек может сорваться, и заболевание проявится. К этому нужно присмотреться, об этом крайне редко говорят», — отметил собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что работа над проектом закона о профилактике семейно-бытового насилия возобновится этой осенью. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил, что в этом деле особо важную роль могут сыграть общественные организации.