В Госдуме поддержали идею закрытия кальянных до конца года

Москва, 18 августа. Депутат Государственной думы России Николай Говорин поддержал идею об ограничении работы кальянных до конца 2020 года во избежание распространения коронавирусной инфекции.

«Это, безусловно, правильное решение. В настоящее время принят закон, который позволяет регулировать работу кальянных в рамках закона о табаке, — сказал парламентарий в интервью RT. — В этой связи в перспективе кальяны в общественных местах будут подлежать закрытию, использование кальянов в ресторанах, кафе будет запрещено, а курение кальянов будет личным делом каждого человека».

По его мнению, курение кальяна в общественных местах является дополнительным фактором риска распространения опасной инфекции. Депутат считает важным не просто закрыть кальянные до конца года — «законодательство позволяет сейчас закрывать их по существу».

Как напомнил «Ридус», член Общественной палаты России Султан Хамзаев выступил с предложение ограничить работу кальянных до конца 2020 года. Свою инициативу он объяснил тем, что это может позволить минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции. Общественник, ссылаясь на экспертов, указал на опасность кальянов, курение которых увеличивает шанс подцепить инфекцию, пишет Deita.ru.