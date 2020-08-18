Bloomberg счел «государственным пиратством» поведение США в мировом океане

Вашингтон, 18 августа. Обозреватель американского информационного издания Bloomberg Джулиан Ли высказался о решении США осуществить захват четырех иранских нефтяных танкеров, которые якобы транспортировали топливо в Венесуэлу. Журналист осудил поведение Вашингтона, а также возмутился действиями американцев, которые без суда и следствия конфисковали весь груз, находившийся на судах.

По словам Ли, инцидент, который произошел с иранскими танкерами, напоминает ему времена активности британских каперов. Принцип так называемого «государственного пиратства» был популярен около 400 лет назад. Еще в 1580-х годах королева Елизавета I приняла решение о выдаче так называемых «каперских патентов», которые позволяли пиратам без каких-либо проблем осуществлять захват вражеских грузов в море под покровительством Англии.

С тех пор многое изменилось, но, как оказалось, «государственное пиратство» пользуется спросом у США. Однако американцы, в отличие от англичан, не используют частные лица для захвата чужих кораблей. Вашингтон прибегает к услугам государственной армии.

«Однако за 440 лет общая концепция изменилась мало: одна из главных мировых морских держав принимает собственные законы, которые позволяют ей отбирать у своих врагов на море различные ценности», – объясняет Ли.

США не стесняются без каких-либо на то оснований производить захват кораблей с дальнейшей конфискацией имущества, подтверждая статус пиратов XXI века, считает обозреватель Bloomberg. Он осудил поведение Вашингтона в мировом океане, заметив, что подобные методы, несмотря на критику со стороны международного сообщества, будут пользоваться популярностью в будущем.

«Помимо лишения Тегерана денег, а Венесуэлы – топлива, США пытаются помешать поставкам иранской нефти в будущем», – резюмирует обозреватель Bloomberg.

Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков рассказал, почему Вашингтон так опасается поставок комплексов ПВО С-400 в Иран. Он объяснил, что подобный страх США связан прежде всего с возможностями отечественных боевых комплексов.