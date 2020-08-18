Алибасов-младший признался, что предстоящий развод отца осчастливил семью

Сын известного музыканта и продюсера Бари Алибасова заявил, что адвокат Сергей Жорин уже запустил процесс развода заслуженного артиста РФ с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Бари Алибасов-младший подтвердил Федеральному агентству новостей, что его отец больше не желает быть связанным узами брака с известной актрисой театра и кино.

«Я был страшно обрадован, что врачи в «Алексеева» (психиатрическая клиническая больница №1 им Н. А. Алексеева. — Прим. ФАН) смогли привести отцовскую голову в порядок, — сказал собеседник ФАН. — Не просто восстановить ее, а восстановить настолько, что он может теперь без дополнительной экспертизы спокойно пойти к нотариусу и оформить доверенность на Сергея Жорина, чтобы тот в кратчайшие сроки развел его с Лидией Николаевной».

По его словам, выписка отца из больницы в неплохом, в принципе, состоянии стала для Бари потрясающей новостью.

«Еще месяц назад, судя по отцовскому состоянию, я думал, что либо он вообще не придет в разум, либо это займет огромное количество времени, — признался сын основателя групп «Интеграл» и «На-На». — Но то ли он Бари Алибасов, его и «Крот» не берет, то ли профессионализм светочей российской психиатрии, потому что в «Алексеева», конечно, полубоги в вопросах психиатрии работают...»

Несмотря на то, что Алибасова-старшего медики подняли на ноги, он пока что не помнит последние три месяца, которые находился в больнице, свидетельствует сын 73-летнего музыканта.

«Он уже месяцев пять-шесть мечтает о разводе с Лидой, хотя и не мог свыкнуться с этой мыслью, — пояснил Бари. — Но когда отец увидел все эти программы, где Лида называет его вором и мошенником, который забрал у нее квартиру, как во всем этом участвует ее дочь [Ольга], то понял, что на данный момент никаких моральных обязательств хранить брак с Шукшиной у него нет».

Первым делом из больницы Бари Каримович поехал к Жорину для того, чтобы тот вызвал нотариуса, и сделал на своего адвоката доверенность на представление его интересов в суде по разводу с Федосеевой-Шукшиной, подчеркнул собеседник ФАН.

«Насколько я знаю, Сергей уже подал иск в суд на развод с Лидией Николаевной, — сказал Бари. — Знает ли она уже об этом? Понятия не имею, мне лично до лампочки. Самое главное — мы все счастливы, что свою оставшуюся жизнь отец будет тратить теперь на свою семью, а не на хрен знает какую».

Ранее стало известно, что Бари Алибасов-старший решил развестись со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной, на которой был женат с 20 ноября 2018 года.