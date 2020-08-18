Москва, 18 августа. Ведущий Владимир Соловьев назвал инцидент с рабочим БелАЗа, показавшим гениталии в прямом эфире «Соловьев LIVE», дополнительной «рекламой».

«Обычный эксгибиционист — это очень смешно. Это примерно, как Василий Уткин — больше будут цитировать», — отметил Соловьев в комментарии «Газете.ru».

Ведущий назвал позвонившего в прямой эфир «сумасшедшим, несчастным человеком», который хотел сделать провокацию. Соловьев добавил, что инцидент стал дополнительной рекламой для его шоу.

«Теперь больше цитировать, больше людей будут смотреть. Это всего лишь доказывает, что все идет в прямом эфире и не цензурируется», — заявил ведущий.

По словам Соловьева, инцидент с рабочим стал лакмусовой бумажкой для СМИ. Из всего прозвучавшего в эфире журналистов больше всего заинтересовали «мелкие гениталии несчастного клоуна».

«Да в любой деревне такой позор зеленкой мажут. У этого человека была минута славы. Ему надо обращаться за профессиональной помощью. Его жалко», — подытожил Соловьев.

Инцидент произошел в эфире программы Соловьева в понедельник. В прямой эфир позвонил рабочий БелАЗа. Ведущий попросил его прокомментировать ситуацию в Белоруссии. Дозвонившийся был не очень многословен, а в ответ на просьбу продемонстрировал гениталии.

Ранее скандал разгорелся между Соловьевым и блогером Василием Уткиным. Они обменялись язвительными замечаниями в адрес друг друга, а затем и оскорблениями. Дело дошло до угроз физической расправы, в связи с чем Соловьев даже выложил в Сеть видео своих тренировок по боксу.