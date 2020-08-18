Военный эксперт назвал главные проблемы стратегической авиации США

США имеют проблемы в стратегической авиации: бомбардировщик B52 уже старый, ракетоносец B1 неэффективен против современных систем ПВО, а новый самолет B2 слишком дорогой в постройке. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт Михаил Александров.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на заявление члена комитета сената США по вопросам политики Республиканской партии о том, что Пентагон отстает от России в модернизации ядерных вооружений. Как пишет RT, американские законодатели считают, что Россия и Китай активно расширяют свои ядерные потенциалы.

В то же время в комитете заверили, что США ведут работы по модернизации ядерной триады с поддержанием ее боевой готовности. Уточняется, что на эти цели в 2020 году Национальному управлению по ядерной безопасности США было выделено 12,46 миллиарда долларов, а в следующем расходы будут увеличены до 15,6 миллиарда долларов.

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров в интервью ФАН пояснил, что конгрессмены «пытаются создать ситуацию, будто все пропало». Говоря о Китае, они фантазируют, потому что мощность ядерных сил Пекина никому не известна, упреждает собеседник ФАН. Тем не менее в вопросе модернизации стратегических ядерных сил, по его мнению, США «здорово отстали» от России.

«Для начала нужно понять, где у американцев есть проблемы. Так, США отстают в авиации. Их бомбардировщики не приспособлены для современной войны. B52 — это старая машинка, сопоставимая с нашим бомбардировщиком Ту-95. Причем последняя версия нашего самолета была выпущена гораздо позже, чем B52. Это старые самолеты, и их нужно поддерживать на плаву. Но, что не делай, их ресурс вырабатывается», — сказал Александров.

Как отметил собеседник ФАН, позже США создали бомбардировщик B1, который был предназначен для сбрасывания бомб и прорыва системы ПВО. Однако в нынешних условиях самолет неэффективен.

«Сейчас B1 уже не работает против современных систем ПВО. Министерство обороны США хочет отказаться от этого бомбардировщика. Неплохим самолетом является B2, но он страшно дорогой. Американцы большое количество этих бомбардировщиков просто не могут себе позволить. У него также есть проблема в том, что он оборудован не для крылатых ракет, а для бомб. B2 может нести только ядерное оружие. США не хватает бомбардировщиков», — объяснил он.

Российский бомбардировщик Ту-160 («Белый Лебедь») вполне отвечает современным требованиям, особенно после недавней модернизации, говорит военный эксперт.

«Хотя нужно признать, что у нас этих самолетов достаточно мало. Пока неизвестно, сколько мы их сможем наделать в ближайшие десять лет. У США есть возможность нас догнать, но где-то к 2030 году, если они начнут разрабатывать новый бомбардировщик», — подчеркнул Александров.

При этом старые крылатые ракеты США обладают недостаточной дальностью и скрытостью, и американцам нужно их модернизировать, утверждает собеседник ФАН.

«Что касается наземных баллистических ракет, то их США практически не модернизировали. Ракета «Минетмен» была введена в строй примерно в 70-м году. Она обновлялась, и какие-то проблемы исправлялись. В конце концов США пришли к мнению, что нужно делать новую ракету, — рассказывает военный эксперт. — У России есть ракеты «Тополь» и «Ярс», а также появился гиперзвуковой блок «Авангард», который преодолевает любые системы ПВО. США видят, что у нас идет модернизация, и их опасения обоснованы. Американцы расслабились, потому что у них были ракеты Tradient-2, которые обогнали свое время и до сих пор остаются эффективными».

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