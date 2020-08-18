Путин в беседе с Меркель назвал неприемлемым вмешательство в дела Минска

Москва, 18 августа. Президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми любые попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Об этом российский лидер заявил во время телефонных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает пресс-служба Кремля.

«С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что Путин и Меркель выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Белоруссии.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Действующий президент республики Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов. За Светлану Тихановскую, которую называли главным оппонентом Лукашенко на выборах, проголосовали 10,12% избирателей. После выборов в республике начались несанкционированные протестные акции.