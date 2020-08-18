Вирусолог оценил показатели иммунитета россиян к коронавирусу

Москва, 18 августа. Иммунитет к новому типу коронавируса есть у 20% жителей семи российских регионов, сообщили в Роспотребнадзоре. Эти данные прокомментировал доктор медицинских наук, глава отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.

Он отметил, что это достаточно низкий показатель. Зуев также напомнил о бессимптомниках, которые, по его словам, представляют самую «коварную» публику в смысле опасности заражения. Вирусолог подчеркнул, что у лиц, у которых коронавирус был, но явно не проявился, также вырабатывается иммунитет.

«Любой иммунитет можно пробить, если очень захотеть, но в принципе это процесс, который должен нарастать. Иммунная прослойка будет увеличиваться. Данным можно доверять, в Роспотребнадзор стекаются все сведения по всей России», — пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.

Более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Петербурга, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей был выявлен иммунитет к коронавирусу, напомнил ForPost. Как отметил «ФедералПресс», в 23 регионах проведено более 65 тыс. тестов, еще в трех субъектах завершается исследование.