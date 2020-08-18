Сын погибшего в ДТП с Ефремовым требует максимального наказания для актера

Москва, 18 августа. Сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Валерий Захаров попросил суд назначить актеру максимальное наказание, об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда.

Захарова сообщил, что Ефремов не выразил семье погибшего соболезнований. Кроме того, по его словам, никаких предложений о материальной компенсации от актера не поступало.

«Наказание? Прошу для него максимального наказания», — добавил сын погибшего.

Захаров подчеркнул, что подаст гражданский иск к актеру.

Заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова проходит во вторник в Пресненском суде Москвы. Прошлое заседание суда 11 августа сорвалось из-за госпитализации Ефремова. Актера экстренно доставили в Боткинскую больницу. Как утверждает адвокат артиста Эльман Пашаев, причиной госпитализации Ефремова стал инсульт. Однако медики не выявили острого нарушения мозгового кровообращения у актера.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков.