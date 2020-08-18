Политолог объяснил, почему США всегда найдут «тысячу претензий» к России

Москва, 18 августа. США используют любой предлог, чтобы ввести санкции в отношении российских граждан или компаний, и они будут искать новые пути давления на РФ. Об этом сообщил директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

По его мнению, об этом свидетельствует, в частности, последнее заявление и.о. министра внутренней безопасности США Чеда Вульфа. Ранее он проинформировал, что Белый дом исчерпал список лиц, против которых мог бы ввести санкции за «вмешательство» России в президентские выборы в 2016 году.

«США находят любой предлог для того, чтобы ввести санкции в отношении либо наших граждан, либо компаний. Последние заявления, прозвучавшие в США, говорят о том, что они не успокаиваются — теперь Минфин планирует ввести санкции из-за ситуации в Белоруссии, якобы и там Россия «вмешивается», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Гусев отметил, что при неизменной политике Вашингтона несколько обновился механизм ее применения.

«Действовать они начали асимметрично, а раньше действовали, что называется, в лоб: так называемый список Магнитского, ситуация по Крыму, Донбассу, выборы в США, потом Скрипали и так далее. Давление будет продолжаться под любым предлогом, американцы будут находить тысячу зацепок и претензий к нашей стране, поскольку впереди выборы президента США», — объяснил политолог.

После последних президентских выборов США обвинили Россию в попытке повлиять на внутренние электоральные процессы государства. В Америке было проведено целое расследование по поиску так называемого «русского следа», однако оно завершилось провалом — признаков «сговора» РФ с лидером страны Дональдом Трампом обнаружено не было.

Россия, в свою очередь, неоднократно отвергала обвинения, указывая на их голословность.