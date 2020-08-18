Эксперт оценила травмы погибшего в ДТП с участием Ефремова

Москва, 18 августа. Эксперт во время заседания в Пресненском суде Москвы оценила травмы водителя Сергея Захарова, которые он получил в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Специалист заявила, что погибший в аварии Захаров был пристегнут ремнем безопасности, о чем свидетельствуют полосовидный кровоподтек на его теле, а также отсутствие катапультирования и лицевой травмы.

Она также отреагировала на слова адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, который считает, что очевидцы переворотом машины могли нанести Захарову фатальные травмы. Эксперт подчеркнула, что подобные действия могут привести к смерти только в том случае, если у водителя после ДТП сломан позвоночник в шейном отделе. У Захарова, по ее словам, такой травмы не было.

«Они (очевидцы. — Прим. ФАН) оказали положительное влияние, человек принял более естественное положение», — уточнила эксперт.

Специалист заверила, что врачи сделали все возможное для того, чтобы сохранить пострадавшему жизнь. Однако из-за полученных травм у него развилась жировая эмболия, приведшая к летальному исходу.

ДТП в центре Москвы произошло 8 июня, пишет НСН. Ефремов пьяным сел за руль, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. В крови артиста нашли следы наркотических веществ.

Как передает RT, он практически сразу признал свою вину, но затем отказался от своих слов, заявив, что «ничего не помнит». Артиста отправили под домашний арест. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Сын Захарова Валерий попросил суд назначить актеру максимальное наказание. За реальный срок для Ефремова высказался не только он, но и многие общественные деятели.