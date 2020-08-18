Джабаров объяснил слова Трампа о «шахматисте мирового уровня» Путине

Владимир Путин не просто «шахматист мирового уровня», он один из самых опытных политиков, заявил ФАН сенатор Владимир Джабаров.

Ранее во время своего выступления в штате Висконсин американский президент Дональд Трамп назвал российского коллегу Владимира Путина «шахматистом мирового уровня». Такую же оценку он дал лидерам Китая, КНДР и Турции — Cи Цзиньпину, Ким Чен Ыну и Реджепу Тайипу Эрдогану.

По мнению Трампа, его конкурент на ближайших президентских выборах Джо Байден не сможет тягаться с такими мастодонтами международной политики. При этом действующий президент подверг резкой критике Байдена и намекнул, что если его соперник и станет главой американского государства, то не сможет взаимодействовать с мировыми лидерами так же хорошо, как сам Трамп.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «высочайшая оценка лидеров России и Китая, данная Трампом, является лестной и отражает реальное отношение американского президента, однако такие заявления делаются в рамках начавшейся предвыборной гонки в США».

«Трамп все это говорит в рамках своих предвыборных речей, такие заявления делаются для борьбы с Байденом. Но, в целом, всем понятно, что Трамп очень уважительно относился к Владимиру Путину, начиная с первой встречи, он никогда резко не высказывался в адрес российского лидера, чего не было даже в отношении Си Цзиньпина. Все дело в том, что Владимир Путин очень опытный политик, который завоевал мировой авторитет за последние 20 лет. Его не все могут любить, но не уважать его невозможно. Поэтому Трамп и лидеры других стран просто не могут не считаться с мнением нашего президента. Даже в случае прихода к власти в США Джо Байдена последний будет точно так же уважительно относиться к Путину», — заключил сенатор.

Напомним, американский президент ранее уже противопоставлял Байдену Путина, Цзиньпина и Эрдогана, отмечая, что они сообразительные, а его сопернику, представителю демократической партии, надо бы сдать тест на умственные способности.

Сами выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократической партии на них, как ожидается, будет Джо Байден, от республиканской партии — Трамп. И Байден в случае избрания станет самым пожилым в истории США президентом — ему будет 78 лет, на четыре года больше, чем Трампу. Разговоры о его умственных способностях вызваны регулярными оговорками, которые допускает политик.

По данным американских СМИ, большая часть населения страны поддерживает Байдена, за него готовы проголосовать около 50% опрошенных, в то время, как за Трампа готовы отдать свои голоса только 41% респондентов. Ранее Байден сообщил, что определился с кандидатурой вице-президента — им стала чернокожая сенатор от штата Калифорния Камала Харрис.