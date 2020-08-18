Путин обсудил с Меркель ситуацию в Белоруссии

Москва, 18 августа. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

В ходе разговора Меркель отметила необходимость национального диалога в Белоруссии для преодоления кризиса. Канцлер ФРГ призвала власти республики отказаться от насилия и выпустить политических заключенных.

Протестные акции в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80,1%. Жители крупных городов вышли на улицы, требуя отмены результатов президентских выборов.