Собчак озадачили таблички в московском метро

Москва, 18 августа. Популярная телеведущая Ксения Собчак впервые за пять лет спустилась в московское метро. О своей поездке в компании дизайнера и блогера Артемия Лебедева звезда рассказала в своем YouTube-канале.

Лебедев стал новым гостем программы телеведущей. Выпуск вышел день назад и набрал уже почти миллион просмотров.

Ведущая вместе с Лебедевым пришла к станции метро Курская. Таким образом звезда решила проверить навигацию подземки, дизайн которой разрабатывала студия Лебедева.

Собчак вместе с Лебедевым спустилась в подземку. Естественно, звезда не пошла в метро в одиночестве — ее окружала вместе с гостем охрана. Журналистка была озадачена указателями в метро с названиями станций и переходами. В разговоре с Лебедевым она спрашивала, как разобраться в табличках, на которых указаны названия станций и переходы.

«Я была в метро лет пять назад. Я ничего не знаю про новые вывески. <…> Курская пять, Курская три. [Кто] знает, что это значит», — сказала 38-летняя теледива.

Лебедев объяснил журналистке, что жители пользуются только цветовыми обозначениями линий, а числовые «сделаны для китайцев».

Журналистка в метро также подходила к пассажирам и расспрашивала их, удобную ли навигацию сделали в столичной подземке и могут ли они с легкостью разобраться в схемах, например.

Ведущая и дизайнер сели в поезд, на котором доехали от Курской до Киевской, а после — до Тургеневской. По словам Лебедева, изначально планировалось снять поездку в час-пик, но редактор Собчак предложила перенести встречу на два часа позднее, из-за чего в метро было меньше людей. В видео уточняется, что запись была сделана до ввода ограничений из-за коронавирусной инфекции.