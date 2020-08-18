Эксперт призвал политиков США «учить матчасть» из-за слов о РФ и Белоруссии

Москва, 18 августа. Заявление конгрессменов США, осудивших Россию за готовность помочь Белоруссии, является дежурным обвинением РФ во «вмешательстве». Об этом сказал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Москва готова оказать помощь Минску при первом запросе. После этого председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел и старший республиканец этого комитета Майкл Маккол заявили, что «осуждают опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко», напоминает «Взгляд».

«Это очередное дежурное обвинение России во «вмешательстве» во все. Но американским конгрессменам нужно внимательнее учить матчасть, потому что не Россия заявила, что готова поддержать, а Белоруссия обратилась к России»,— подчеркнул Ковалев.

Эксперт пояснил, что Россия подтвердила Минску приверженность обязательствам, которые зафиксированы в рамках Союзного государства и ОДКБ. Эти соглашения предусматривают военную помощь, однако для этого необходимо пройти специальную процедуру.

При этом Ковалев выразил уверенность, что помощь Минску не потребуется, поскольку у стран, пытающихся вмешаться в события в Белоруссии, нет необходимых ресурсов.

«Основные игроки, которые со стороны Запада пытаются вмешиваться в процесс, — это Литва, Польша и Украина. В условиях нынешнего экономического кризиса ресурсная база для такого вмешательства фактически сводится к нулю», — пояснил эксперт.

По мнению Ковалева, вариантов развития белорусских событий не так много, поскольку в республике нет серьезных оппозиционных лидеров. Эксперт считает, что в таких условиях протест не может продолжаться долго.

«Он либо выльется в какие-то столкновения и будет достаточно жестоко разогнан, либо постепенно сойдет на нет», — назвал возможные сценарии развития событий в Белоруссии Ковалев.

Ранее Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает НСН. Российский лидер назвал неприемлемыми любые попытки вмешательства во внутренние дела Минска.