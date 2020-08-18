Зеленский назначил Фокина первым замглавы делегации Киева по Донбассу

Киев, 18 августа. Бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин получил пост первого заместителя главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента страны.

Приказ о назначении Фокина на эту должность глава Украины Владимир Зеленский подписал во вторник. Экс-премьер занимал пост главы украинского правительства в 1990-1992 годах, передает RT.

Напомним, что недавно Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой киевской делегации. Он сменил в этой должности экс-главу государства Леонида Кучму.

Решение президента понравилось далеко не всем. Украинский юрист Татьяна Монтян заявила, что риторика Кравчука всегда была неконструктивной. По ее словам, бывший глава государства — «трус, приспособленец и беспринципный предатель».

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. В тот год в Киеве произошел государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. Вопрос урегулирования гражданского конфликта в Донбассе на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске.