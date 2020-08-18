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Зеленский назначил Фокина первым замглавы делегации Киева по Донбассу

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Зеленский назначил Фокина первым замглавы делегации Киева по Донбассу

Киев, 18 августа. Бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин получил пост первого заместителя главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента страны.

Приказ о назначении Фокина на эту должность глава Украины Владимир Зеленский подписал во вторник. Экс-премьер занимал пост главы украинского правительства в 1990-1992 годах, передает RT.

Напомним, что недавно Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой киевской делегации. Он сменил в этой должности экс-главу государства Леонида Кучму.

Зеленский назначил Фокина первым замглавы делегации Киева по Донбассу

Решение президента понравилось далеко не всем. Украинский юрист Татьяна Монтян заявила, что риторика Кравчука всегда была неконструктивной. По ее словам, бывший глава государства — «трус, приспособленец и беспринципный предатель».

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. В тот год в Киеве произошел государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. Вопрос урегулирования гражданского конфликта в Донбассе на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске.

Источник: Пресс-служба офиса президента Украины
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