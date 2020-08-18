МИД Белоруссии рассказал о готовящихся переговорах с участием Макея

Минск, 18 августа. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Белоруссии Владимир Макей готовится провести во вторник несколько телефонных переговоров с иностранными коллегами. Об этом рассказал пресс-секретарь дипломатического ведомства Анатолий Глаз.

«Министр работает, — подчеркнул Глаз. — Сегодня проведет телефонные переговоры с зарубежными коллегами».

В минувший понедельник в Сети появились сообщения о том, что Макей решил уйти в отставку. Причиной называлась реакция Запада на сложившуюся в Белоруссии ситуацию.

После президентских выборов, которые прошли в республике 9 августа, страну охватила волна массовых беспорядков. По официальным данным, с подавляющим преимуществом победу на выборах одержал глава Белоруссии Александр Лукашенко.

На прошлой неделе Макей провел телефонный разговор со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Он подтвердил готовность Минска к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Белоруссии.