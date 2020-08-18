В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Киев, 18 августа. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука. Об этом сообщается на сайте политического объединения.

Минувшей весной украинский школьник исполнил песню «Смуглянка» из советского фильма режиссера Леонида Быкова «В бой идут одни старики» на музыкальном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне в костюме красноармейца. После этого его затравили в родной стране. Радикально настроенные украинцы назвали подростка из Волынской области «пропагандистом русского мира», а его учителей и родителей обозвали «сволочами» и «предателями».

В ОПЗЖ заметили, что НОТУ отказалась включать школьника в национальный отбор для участия в песенном конкурсе, несмотря на большое количество голосов за видеозапись его выступления. Это возмутило депутатов.

Они напомнили, что телерадиокомпания в прошлом году сорвала поездку певицы Maruv на «Евровидение» и опозорила Украину «на всю Европу», а также заявили, что теперь НОТУ показала неспособность учиться даже на собственных ошибках.

«Это запредельный уровень не только непрофессионализма, но и неадекватности. «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует немедленного освидетельствования руководства НОТУ специалистами в области психиатрии»,— говорится в заявлении на сайте партии.

Также отмечается, что отказ Ткачуку в отборе воплотил в себе худшие черты нынешней государственной системы.

«Эти события демонстрируют, с какой легкостью различные «слуги народа» («Слуга народа», пропрезидентская партия Украины. — Прим. ФАН) идут на прямые подтасовки и манипуляции, искажая и отменяя волеизъявление украинских граждан», — подчеркивают парламентарии.

В ОПЗЖ уверены, что за все эти действия НОТУ несет полную ответственность государственная власть во главе с президентом Владимиром Зеленским, продолжающая начатую экс-главой страны Петром Порошенко «кампанию пещерной русофобии и разжигания ненависти».

С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В связи с этим в стране переименовали множество городов и улиц, названных в честь государственных деятелей СССР.