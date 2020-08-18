В нынешнем году размер материнского капитала увеличен. При рождении первенца государство перечисляет молодым родителям 466 тысяч рублей. А если в 2020 году появился второй малыш, то сумма маткапитала возрастает до 616 тысяч рублей. Деньги немалые, поэтому вопрос, на что потратить материнский капитал, следует рассматривать взвешенно. Ответить на него поможет юрист, медиатор по семейным спорам Юрий Капштык.

Куда использовать материнский капитал

Воспринимать эти средства как пособие, которое можно тратить по своему усмотрению, ошибочно. Государство рассматривает программу как способ улучшить жилищные условия молодых семей, а также компенсировать расходы на образование. Поэтому и потратить деньги можно только на ограниченный спектр задач, но на что именно — решать родителям.

Покупка квартиры, дома. Большинство семей используют средства на приобретение просторного жилья. При рождении детей нужны дополнительные квадратные метры, и государственная выплата как раз и позволяет приобрести квартиру или дом побольше, не затратив на это собственных средств. Покупать жилье можно после трехлетия малыша, при рождении которого получен сертификат. Это правило не распространяется на жилье, приобретаемое в кредит: погасить ипотеку или сделать по ней первоначальный взнос можно и до трех лет ребенка, сразу после оформления сертификата.

С нынешнего года использовать маткапитал, оформленный при рождении третьего ребенка, можно только на погашение ипотеки.

На строительство. Государство разрешает направлять целевую выплату на постройку дома, ремонт и реконструкцию существующего жилья. И даже ввело послабления в этой сфере. Если раньше строительство разрешалось только на участках под ИЖС, то сейчас можно строить за бюджетные деньги и на садовых участках. Главное, чтобы земля была в собственности, а на работы получено разрешение. Планировать строительство и реконструкцию дома следует после трехлетия ребенка. Деньги дадут не сразу: половину суммы — после подачи заявления на выплату, а вторую половину — через полгода.

На оплату обучения. Если ребенок посещает платный детский сад, то до трехлетнего возраста можно оплачивать услуги заведения средствами маткапитала. После этого сумму можно продолжить тратить на образование, причем не только того малыша, при рождении которого получен сертификат, но и на других детей. Например, оплачивать детский сад младшего ребенка и обучение в университете старшего.

На субсидию. В 2020 году материнский капитал стал серьезным подспорьем малоимущим семьям, которые получили возможность ежемесячно получать сумму в размере прожиточного минимума на содержание ребенка. Оформить выплату могут все семьи, у которых доход на каждого человека не превышает двух минимальных размеров оплаты труда по России (сегодня — 12 130 рублей).

Также закон позволяет использовать средства в счет накопительной пенсии матери, для обучения и адаптации детей-инвалидов.

На что выгодно потратить материнский капитал в 2020 году

Приоритеты у каждой семьи разные и родители могут по своему усмотрению распоряжаться суммой маткапитала в тех направлениях, которые указаны государством. Но есть самые выгодные способы использования денег.

«На мой взгляд, самый выгодный способ потратить материнский капитал — вложить его в недвижимость, — комментирует юрист, медиатор по семейным спорам Юрий Капштык. — Это наиболее устоявшаяся единица, надежное вложение средств. При покупке жилья на средства маткапитала у вас появляется имущественный актив, который в дальнейшем, при добавлении определенной суммы, можно улучшить».

Сумма материнского капитала одинакова для всех россиян и определяется только количеством детей в семье. А вот цены на недвижимость в регионах разные. Если для Москвы сумма в 600 тысяч рублей станет лишь десятой частью общей стоимости просторной квартиры, то в небольшом городе этими деньгами можно оплатить и половину стоимости жилья.

«Со стороны государства нет установленных требований к приобретаемой за эти деньги жилплощади, — продолжает Юрий Капштык. — Это может быть первичное или вторичное жилье, частный дом, даже в ветхом состоянии. Если у родителей есть силы и желание улучшить этот дом, достроить его, создать хорошие условия для жизни себя и детей, — это можно сделать».

Как потратить материнский капитал

С 2020 года при рождении ребенка Пенсионный фонд РФ оформляет сертификат автоматически. Маме не нужно подавать документы, это сделают сотрудники загса. Если у специалистов ПФР возникнут вопросы, они могут позвонить и попросить донести недостающий документ.

Для получения выплаты потребуется собрать бумаги:

паспорт;

документ о рождении ребенка;

заявление о распоряжении средствами с указанием, на что будут потрачены деньги.

С нынешнего года, если средства планируется потратить на ипотеку, обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Документы можно подать в банке, который участвует в государственной программе и выдает ипотечный кредит.

Если родители хотят получать средства со счета в качестве ежемесячной субсидии, потребуется справка с места работы за последний год и справка о доходах с указанием НДФЛ. Предоставлять справки должен тот родитель, на которого оформлен сертификат, так как это именной документ. Получать ежемесячную выплату можно до трехлетия ребенка, а оставшуюся часть суммы потратить на жилье или образование детей.