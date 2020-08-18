Дочь Успенской вызвала гнев американцев из-за солнечных ванн на балконе

Москва, 18 августа. Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина оказалась в центре очередного скандала. Девушка прокомментировала скандал в соцсетях и сопроводила запись голым фото, сообщает Life.ru.

Плаксина опубликовала новый пост в Instagram, в котором рассказала подписчикам неприятную историю, произошедшую с ней в США, куда она сбежала после скандала со своей матерью Любовью Успенской. Девушка шокировала американцев голым телом, когда загорала голышом на своем балконе. Соседи удивились подобному поведению и вызвали сотрудников полиции.

Татьяна резко раскритиковала подобную реакцию со стороны соседей, заявив, что они являются извращенцами. Она опубликовала откровенную фотографию, под которой возмутилась поступком американцев, обвинив их в том, что они «боятся женского тела у себя на балконе».

«Какая может быть свобода, если люди боятся женского тела у себя на балконе?! Извращенцы. Хотите арестовать женщину с травмой головы, которая загорает у себя на балконе?» – возмутилась девушка.

Подписчики уже давно следят за необычным поведением Татьяны Плаксиной, а также переживают за ее психическое состояние. Они удивляются содержанием контента, который публикует девушка у себя на станице в Instagram – она выкладывает детские фотографии, свои работы и снимки какого-то религиозного лидера.

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