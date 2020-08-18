МВД Белоруссии призвало проверять сообщения о пропавших в ходе протестов

Минск, 18 августа. Сообщения о гражданах Белоруссии, пропавших во время протестов, зачастую не соответствуют действительности, поэтому такую информацию необходимо перепроверять. Об этом написала в своем официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По ее словам, ранее на портале Tut.by, а также в соцсетях, появились сообщения о том, что с 9 по 13 августа в Белоруссии во время несанкционированных акций якобы пропали без вести более 70 человек. МВД республики проверило данные указанных граждан.

«Размещенная информация не в полной мере соответствует действительности: многие из указанных граждан находятся дома, а информация об их розыске не удаляется своевременно», — написала Чемоданова.

Пресс-секретарь подчеркнула, что из опубликованного списка пропавшей без вести числится только одна женщина, однако заявление о ее розыске поступило еще 6 августа.

«Просим граждан проверять информацию и более критически относиться к данным, размещенным в публичном доступе», — призвали в МВД Белоруссии.

Чемоданова отметила, что тем, кто не знает о местонахождении близких, необходимо обращаться с заявлением в органы внутренних дел, а не к интернет-ресурсам.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. После голосования в республике начались несанкционированные протестные акции.

Ранее Лукашенко заявил, что готов назначить новые выборы президента Белоруссии, но при условии, что сначала пройдет референдум, после которого в республике примут новую конституцию, передает телеканал «360».