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Юрист назвала плюсы и риски новых поправок в Семейный кодекс РФ

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Юрист назвала плюсы и риски новых поправок в Семейный кодекс РФ

Российский Семейный кодекс со времени его принятия практически не подвергался поправкам. Предлагаемые группой сенаторов изменения направлены на удовлетворение текущего запроса воплощения традиционных ценностей на законодательном уровне. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

Защита семейных ценностей

По словам юриста, поправки предполагают защиту семейных ценностей, прав родителей и детей, в том числе и от скандально известной «ювенальной юстиции», посредством провозглашения приоритета прав родителей при воспитании ребенка. Авторы поправок предлагают сократить возможность регулирования семейных отношений со стороны государства, одновременно отстаивая идеологические интересы государства и традиционные ценности в семейной сфере.

«Вот такая двойственность, которая содержит многочисленные риски. Например, принцип презумпции добросовестности родителей может существенно усложнить защиту детей от определенных действий, которые родители объясняют национальными традициями», — пояснила Ольга Сулим.

Юрист назвала плюсы и риски новых поправок в Семейный кодекс РФ

Также, заметила юрист, в поправках прописывается определение родителей как кровных матери и отца ребенка. Но ведь в стране огромное количество детей усыновлено и удочерено людьми, не являющимися их кровными родителями или родственниками.

«Поэтому такая поправка лишь создаст никому не нужное разделение между биологическими и приемными родителями, заложит «семя сомнения» в сознании самих приемных детей, а также сократит число желающих усыновлять и удочерять сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. Ведь на законодательном уровне усыновитель как бы и не будет считаться родителем», — добавила Ольга Сулим.

Подход к законам семьи

По мнению юриста, поправки могут значительно затруднить процесс изъятия ребенка из семьи в случае нарушения его прав. Изъятие предполагается осуществлять лишь по решению суда, но судебное разбирательство — долгий и сложный процесс, за время осуществления которого ребенок может подвергаться насилию со стороны родителей или иных родственников, содержаться в ненадлежащих условиях.

«Поскольку же право воспитания и обязанность родителей заботиться о детях предлагают поставить в зависимость от финансовых и иных возможностей, то открывается путь для всевозможных видов уклонения от выполнения своих родительских обязанностей. Иными словами, если семья — неблагополучная, но укладывается в формат «традиционных ценностей» в том виде, как их понимают авторы поправок, то изымать детей из нее не будут», — пояснила Ольга Сулим.

Юрист назвала плюсы и риски новых поправок в Семейный кодекс РФ

Таким образом, по мнению юриста, предлагаемые поправки являются достаточно серьезным изменением сущности подхода российского государства и закона к семье и семейным отношениям. Исходя из этого, поправки требуют дополнительного анализа, в том числе с привлечением экспертного сообщества и общественности.

Ранее психолог Наталья Малышева рассказала, что родители несут в семьи модель поведения своего детского опыта. Они общаются и обращаются со своими детьми так, как это делали с ними. Малышева рекомендует не ругать и не критиковать ребенка. 

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