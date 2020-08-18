Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области организаторов нарколаборатории

Ростов-на-Дону, 18 августа. Сотрудники ФСБ пресекли производство наркотиков в Ростовской области и изъяли 31 кг мефедрона.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, двое жителей Ростова-на-Дону организовали нарколабораторию. Подозреваемых задержали 5 августа, при них находилась крупная партия незаконных веществ.

Наркотики производились в одном из поселков Сальского района. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении задержанных. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, искавших закладки с наркотиками.