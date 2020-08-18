Ургант растрогал фанатов редким снимком с падчерицей

Москва, 18 августа. Известный телеведущий Иван Ургант опубликовал редкую фотографию с падчерицей Эрикой Кикнадзе. Пост в Instagram шоумен посвятил 20-летию девушки.

Кикнадзе — дочь второй супруги Урганта, Натальи, от первого брака. Девушка учится и живет в Нью-Йорке, и уже довольно давно встречается с темнокожим бойфрендом по имени Муса. В прошлом году она приезжала со своим возлюбленным в Россию, чтобы познакомить с родителями.

В день рождения девушки Ургант обнародовал в Instagram несколько снимков из семейного архива. Сначала показал, какой выросла его приемная дочь, а затем — какой была в детстве. На последнем снимке из серии девочка обнимает телеведущего за шею.

Фото настолько растрогало фанатов, что они стали осыпать Урганта и его приемную дочь комплиментами.

«Ваня… Какая лапочка-дочка… Прекрасное фото… Добра вам», — пожелала tatyana190967.

«Боже, какая красавица, всего ей хорошего и папе тоже», — добавила lafemme2015.

Отметим, что Ургант активно ведет свою страницу в Instagram, но редко публикует снимки из семейного архива. Однако бывают и исключения. Недавно телеведущий обнародовал снимки дочерей Валерии и Нины и пошутил, что это «худшая реклама генетического теста».