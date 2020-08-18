В Минтруде рассказали, на что россияне тратят маткапитал

Москва, 18 августа. Большинство семей в России направляют средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали в пресс-службе Минтруда РФ.

Как пояснили в ведомстве, с начала 2020 года более 550 тысяч российских семей воспользовались правом на материнский капитал. При этом отмечается, что маткапитал направляли чаще всего на улучшение жилищных условий, для ежемесячных выплат на второго ребенка (выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет), а также оплату образования.

«61% семей, решивших распорядиться средствами маткапитала в этом году, использовали деньги для улучшения жилищных условий (339 тыс. семей). 28% (155 тыс.) семей оформили ежемесячную выплату на второго ребенка в размере регионального прожиточного минимума. 11% получателей материнского капитала направили средства на образование детей (62 тыс.)», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, президент Владимир Путин в январе 2020 года заявил о продлении программы материнского капитала. Таким образом, маткапитал продолжают выплачивать до конца 2026 года. При этом выплаты начинаются после рождения первого ребенка в сумме, которая раньше полагалась за второго. С учетом индексации сумма в 2020 году составляет 466 617 рублей. За второго ребенка семье дополнительно направят 150 000 рублей. За третьего ребенка государство погашает дополнительно 450 000 рублей от ипотечного кредита, выданного семье.