Дана Борисова: Легкоступова, как и Началова, обретет известность только после смерти

Российская певица Валентина Легкоступова обретет настоящую популярность лишь после смерти. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила известная российская телеведущая, светская львица Дана Борисова.

Легкоступова скончалась на 55-м году жизни. Певица несколько дней находилась в коме после полученной травмы головы.

По словам Борисовой, Легкоступова после смерти может повторить историю другой певицы — Юлии Началовой, которая обрела широкую известность лишь только после своей кончины.

«К сожалению, у нас в стране, в нашем шоу-бизнесе так и бывает — максимальную популярность люди приобретают после смерти, после каких-то скандальных подробностей из личной жизни, а никак не из-за творчества. Здесь к бабке не ходи. Пока ты там сидишь, ковыряешься, поешь какие-то песни — это нафиг никому не нужно. А умерла, еще и муж алкоголик, еще и головой стукнулась в ванной и упала — это уже вызывает интерес», — пояснила телеведущая.

Она напомнила, что Началова до своей смерти «никому была не нужна».

«Ковырялась там что-то… Сейчас же и книга, и вечера памяти, и хотят дать звание народной артистки. У нас известными становятся после смерти, а лучше всего — после смерти скандальной», — заключила Борисова.

Муж Легкоступовой Юрий Фирсов рассказал о последней просьбе жены. Певица попросила его сжечь ее тело после смерти и развеять часть праха с яхты над Атлантическим океаном. День смерти супруги Фирсов называет самым страшным в жизни.

Ранее сообщалось, что Валентину Легкоступову добавили в так называемый «клуб 54». В него включают отечественных селебрити, чья жизнь оборвалась на отметке 54. Ранее в него были включены актеры Александр Числов, Александр Абдулов, Александр Хочинский и актриса Лариса Белогурова. Также к символическому клубу отнесли и музыканта Евгения Осина.